Wir sind ein Bio-Unverpackt-Laden mit Küche. Bei uns bekommst du regionale Bio-Lebensmittel und andere ökologisch wertvolle Produkte. Viele davon unverpackt, lose oder in Pfandbehältern.

Obst, Gemüse, Reis, Getreide, Teigwaren, Hülsenfrüchte, Cerealien, Nüsse, Samen, Mehle, Zucker, Süsses, Backzutaten, Gewürze und Tees wird es unverpackt zu kaufen geben. Eine Auswahl an Öl, Essig und Honig kannst du ebenfalls in eigene Behälter selbst abfüllen. Und an unserer Kühltheke gibt es Butter, Käse und Spezialitäten auf Wunsch ebenfalls ohne Verpackung. Milch und Molkereiprodukte sowie einige Getränke und Konserven erhältst du in Pfandgläsern.

Lass uns gemeinsam etwas gegen Lebensmittelverschwendung und Plastikmüll unternehmen. Wir sind überzeugt, dass Wirtschaft auch anders geht. Ökologisch sinnvoll, kooperativ und gemeinwohl-orientiert.